Coronavirus, Borrelli: "Il bilancio sale a 400 contagiati"

Sono 400 i contagiati per il coronavirus in Italia: 258 sono in Lombardia, 71 in Veneto, 47 in Emilia Romagna, 11 in Liguria, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana, 1 in Trentino Alto Adige. Il dato aggiornato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. "Meno del 4% dei tamponi hanno dato esito positivo", ha aggiunto Borrelli.

