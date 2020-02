Coronavirus, Borrelli: "I morti sono 14, i casi 528 di cui 282 confermati"

Secondo quanto riferito dal commissario Angelo Borrelli, sono 14 i morti per effetto del coronavirus "ma stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell'Iss per l'ufficialità". Inoltre il numero totale dei casi in Italia è arrivato a 528. Di questi, 282 sono risultati positivi al test. Il capo della Protezione civile ha aggiunto poi che "siamo arrivati a quasi 3 milioni di passeggeri controllati nei nostri aeroporti". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui