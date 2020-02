Coronavirus, Borrelli: a oltre il 50% dei positivi non servono cure ospedaliere

"Oltre la metà dei positivi al coronavirus non ha bisogno di cure ospedaliere". Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile, sottolineando che su 400 contagiati, 221 sono in isolamento domiciliare mentre 128 sono ricoverati con sintomi e 36 sono in terapia intensiva. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui