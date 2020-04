Coronavirus, Borrelli: "A breve centro di ascolto psicologico per cittadini"

A breve partirà un "centro d'ascolto psicologico" per fornire un supporto a tutti i cittadini che ne avranno bisogno per l'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, sottolineando che "il tema dell'aspetto psicologico di questa fase è un tema centrale". Al centro di ascolto ci saranno i volontari di quattro associazioni di Protezione civile esperti in psicologia. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui