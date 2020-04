Coronavirus, Borrelli: 525 nuovi decessi, numero più basso da 19 marzo

Calano le vittime del coronavirus in Italia. "Sono 525 i decessi, (ieri 681), è il numero più basso dal 19 marzo", ha annunciato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Il totale dei morti è di 15.887. In calo anche il numero degli accessi in terapia intensiva (3.977 ricoverati, 17 in meno rispetto a sabato). Stop al trasferimento dei pazienti dalla Lombardia in altre regioni perché la situazione degli ospedali non lo richiede più. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui