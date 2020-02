Coronavirus, Borrelli: "374 contagiati, 12 vittime, 9.462 tamponi"

"Il dato complessivo dei contagiati da coronavirus è di 374 persone. Di queste, 12 sono decedute e una è guarita. I tamponi effettuati sono 9.462". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, aggiungendo che "in Lombardia ci sono 258 casi, in Veneto 71, in Emilia Romagna 30, in Piemonte 3, nel Lazio 3, in Sicilia 3, in Toscana 2, in Liguria 2 e uno ciascuno nella Provincia di Bolzano e nelle Marche". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui