Coronavirus, Borrelli: 3.493 nuovi casi, 575 morti e 2.563 guariti in 24 ore

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 172.434, con un incremento rispetto a giovedì di 3.493. Il dato è stato reso noto nel corso della conferenza stampa della Protezione civile. Si registrano altre 575 vittime col totale dei morti salito a 22.745. Ma crescono anche i guariti che sono 42.727 (+2.563). Prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 2.812, -124 su ieri.

