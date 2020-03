Coronavirus, Borrelli: 25,5 mln donati sul conto della Protezione civile

"Sono oltre 25,5 i milioni di euro raccolti sul conto corrente del Dipartimento della Protezione civile nel giro di pochissimi giorni" per far fronte all'emergenza coronavirus. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. "Le risorse saranno destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, materiale sanitario, respiratori per potenziare la capacità di risposta del nostro Paese al contrasto all'epidemia", ha aggiunto.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui