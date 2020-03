Coronavirus, Borrelli: 12.839 i positivi, 1.016 i morti e 1.258 i guariti

Sono 12.839 i casi positivi di coronavirus in Italia, 2.249 in più di mercoledì, mentre il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto i 15.113. Lo ha reso noto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, precisando che le vittime sono complessivamente 1.016: 189 in più rispetto a mercoledì. Ammontano invece a 1.258 le persone guarite dopo aver contratto il virus, 213 in più.

