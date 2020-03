Coronavirus, Borrelli: "1.441 le vittime, 175 in un solo giorno"

Sono arrivate a 1.441 le vittime del coronavirus in Italia, con un aumento di 175 decessi in un solo giorno. Lo ha riferito il commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli, precisando che sono 17.750 i malati su tutto il territorio nazionale, 2.795 in più rispetto a venerdì, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto quota 21.157.

