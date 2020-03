Coronavirus, Boccia: "Presto un bando anche per gli infermieri volontari"

A breve sarà online un bando per reclutare infermieri volontari da inviare nelle regioni più colpite dal coronavirus, sul modello di quello per 300 medici lanciato pochi giorni fa dalla protezione civile. "Lo faremo entro la prossima settimana", ha annunciato il ministro Francesco Boccia dopo la conferenza stampa del commissario per l'emergenza Angelo Borrelli. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui