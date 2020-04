Coronavirus, biotech italiana sperimenta un vaccino

Sono stati raggiunti "risultati incoraggianti verso un vaccino contro il coronavirus". Lo annuncia una compagnia italiana biotech, dopo aver messo a punto un sistema in vitro di infezione cellulare che utilizza uno 'pseudovirus', completamente innocuo, che porta la stessa proteina del coronavirus. Secondo i ricercatori si tratta di un modo "ideale per verificare in tempi rapidi la capacità di un potenziale vaccino di indurre anticorpi".

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui