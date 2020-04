Coronavirus Bergamo, musica classica nei reparti per dare forza ai pazienti

Al Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo) le note hanno invaso corridoi e stanze. Musica classica per dare forza ai pazienti e per attenuare il rumore dei respiratori. L'idea è del giovane medico Nicola Sertori, responsabile di un reparto Covid-19 con più di 100 pazienti ricoverati, grazie al quale il Policlinico ha realizzato per la prima volta in Italia un progetto di musicoterapia attraverso un impianto di filodiffusione.