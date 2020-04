Coronavirus, Bellanova: ci si può spostare per curare orti e terreni

E' consentita la cura e manutenzione di orti e terreni privati e spostarsi per raggiungerli, anche se in comuni diversi da quello di residenza, certificando proprietà o possesso, la produzione per autoconsumo e indicando il percorso. Resta il divieto di spostarsi in altro comune per la cura di giardini e orti di seconde case". Lo ha annunciato il ministro Teresa Bellanova su Facebook. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui