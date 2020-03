Coronavirus, Azzolina: "Nessun motivo per lezioni a luglio"

"Notizie sulla didattica a distanza a luglio non hanno alcun fondamento: significherebbe dire che il personale della scuola non sta lavorando e non è così". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, precisando che "se la didattica a distanza funziona come sta funzionando non c'è alcun motivo per andare a luglio o agosto e le strutture scolastiche non sono idonee, tra l'altro. Se ci sarà necessità lo si farà in un secondo momento".

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui