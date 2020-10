Coronavirus, autocertificazione da coprifuoco in Lombardia, Campania e Lazio

Dal Web

Le ordinanze emanate dalle regioni Lombardia, Lazio e Campania, introducono un coprifuoco notturno per contenere i contagi da Covid-19. Tale coprifuoco prevede comunque la possibilità di circolazione per motivi di lavoro, grave necessità e ovviamente per il rientro a casa. Per evitare sanzioni è necessario comunque presentare una autocertificazione che attesti il motivo per il quale ci si trova fuori dalla propria abitazione. Ecco i documenti ufficiali da scaricare.