Coronavirus, aumentano nuovi contagi: +1.996 in 24 ore, venerdì erano 1.396

Sono complessivamente 100.269 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.996. Venerdì l'aumento era stato di 1.396. Lo rende noto la Protezione Civile. Calano per l'ottavo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.381, 116 in meno rispetto a ieri. Le persone guarite sono 32.534, +2.079 in un giorno, le vittime salgono a 19.468, +619 rispetto a venerdì. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.