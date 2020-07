Coronavirus, Arcuri: nelle scuole 11 milioni di mascherine al giorno

"I miei uffici hanno predisposto la distribuzione gratuita giornaliera di 11 milioni di mascherine chirurgiche che verranno destinate agli oltre 40mila plessi scolastici". Lo ha detto il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Inoltre saranno a disposizione "due milioni di test sierologici rapidi per tutto il personale docente e non docente della scuola e saranno i medici di famiglia e le Asl a somministrarli", ha aggiunto.