Coronavirus, Arcuri: "L'app Immuni a fine mese, nessun ritardo"

L'app Immuni "sarà sul mercato a cavallo della fine del mese". Lo promette il commissario per l'Emergenza coronavirus Domenico Arcuri, precisando: "Mancano otto giorni e non ci sarà alcun ritardo". Sui rimborsi esauriti in poco tempo nell'operazione "Impresa sicura" con il sistema del clic day, Arcuri chiarisce: "Nessun corto circuito. Giusto rimborsare le imprese che mettono in sicurezza i loro lavoratori". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui