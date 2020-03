Coronavirus, anziana 86enne guarita: “Ho avuto paura di non farcela”

"Ho avuto paura di non farcela". Sono le parole di Gianna, l'86enne guarita dal coronavirus dopo aver trascorso 7 settimane in ospedale. A "Pomeriggio Cinque" l'anziana si collega da Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, insieme al figlio del compagno che lancia un tenero appello: "E' stata una roccia, potremmo soprannominarla la nonna d'Italia?".

Il programma pomeridiano, condotto da Barbara d'Urso, ha poi mandato in onda il video di Gianna, ancora in ospedale ma ormai guarita, mentre saluta gli operatori sanitari che l'hanno assistita nel lungo periodo di ricovero.