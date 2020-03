Coronavirus, a Modena la prima paziente guarita è un'anziana di 95 anni

Potremmo chiamarla " Nonna Speranza ", un'anziana di 95 anni che è la prima paziente completamente guarita dal Coronavirus, in provincia di Modena. La donna è di Fanano, un comune sull'Appennino . Nonna Speranza ce l'ha fatta: è riuscita a superare la malattia che sta uccidendo migliaia di persone anche molto, molto più giovani e forti di lei, in tutto il mondo. Adesso, la nonnina modenese che ha battuto il "grande nemico" è diventata con la sua "impresa" il simbolo per la città emiliana e per l’Italia intera .

La situazione nel Modenese - Una notizia straordinaria che arriva mentre i contagi totali in provincia salgono a 460, 20 in più nelle ultime 24 ore, e sono tre i nuovi morti: un 72enne e una 73enne di Modena, oltre a un 76enne di Fiorano.

Non abbassare la guardia - Ma ci sono anche altre buone novità. Oltre all'anziana, sempre in provincia di Modena è guarito un 27enne di Carpi. "Si tratta di una bellissima notizia, in questo periodo di emergenza - commenta Davide Ferrari, direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl - che non deve però farci abbassare la guardia: occorre continuare ad osservare attentamente, scrupolosamente, le norme, questi comportamenti sono fondamentali per contrastare la diffusione del virus".

Cresce la speranza - Dopo la guarigione e le dimissioni della 95enne nel Modenese aumenta la speranza. Secondo il bollettino diffuso dalla regione, sono 23 i pazienti positivi al Covid-19 in attesa dell'ultimo esito che certifichi la loro completa guarigione e che in questi giorni non stanno più mettendo in evidenza sintomi della malattia.