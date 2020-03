Coronavirus, anestesista Bergamo: "Reggeremo ancora pochissimo"

"Se il trend dell'epidemia da coronavirus continuerà con questo ritmo, Bergamo reggerà ancora per pochissimo: gli ospedali sono saturi ed anche i posti in Regione Lombardia si stanno esaurendo". E' la testimonianza di un'anestesista e rianimatore all'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Ormai, afferma, "intubiamo in terapia intensiva anche più di 7 persone al giorno e lavoriamo senza sosta, con in media un turno di riposo ogni 14 giorni". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui