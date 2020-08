Coronavirus: altri 1.444 casi e un morto in Italia, sfiorati i 100mila tamponi

Calano lievemente i contagi da coronavirus in Italia : i nuovi casi da ieri sono 1.444 , contro i 1.462 di venerdì. I dati diffusi dal ministero della Salute registrano una sola vittima , per un totale di 35.473 deceduti dall'inizio della pandemia. Nuovo record dei tamponi, che sfiorano quota 100mila (sono 99.108) in un giorno.

I casi totali salgono così a 266.853, di cui 23.156 persone attualmente positive. I guariti sono 208.224, ben 1.322 in più di venerdì, mentre i pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità a 79, in aumento per il secondo giorno consecutivo. I ricoverati con sintomi calano invece di 10 unità (1.168).

La situazione nelle Regioni In Lombardia sono 289 (di cui 38 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologico) i nuovi positivi. La provincia più colpita è Milano, con 140 casi, di cui 86 a Milano città, seguita da Brescia con 35 e Monza con 27. In Campania i nuovi casi sono 188, di cui 81 sono viaggiatori al rientro dalle vacanze: 51 provenienti dalla Sardegna, 29 dall'estero. Le altre Regioni più colpite sono Lazio (+171), Veneto (+151) ed Emilia-Romagna (+149). In Sardegna l'aumento è di 70 casi.