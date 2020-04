Coronavirus, sindacati banche temono violenze e chiedono più sicurezza

I sindacati dei bancari temono episodi di "violenza contro i lavoratori" a partire da lunedì, quando partiranno le richieste di finanziamenti previste dal decreto imprese del governo per affrontare l'emergenza coronavirus. Lo sostengono Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin in una lettera al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. I sindacati chiedono "un intervento per rafforzare la sicurezza sociale" a tutela di lavoratori e clienti. Segui tutti gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia e nel mondo in tempo reale