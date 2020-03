Coronavirus, allarme dell'Ance: misure ad hoc per l'edilizia o fallimento

"Salute a rischio e imprese destinate al fallimento. Mancano misure specifiche per il settore dell'edilizia. Così non possiamo andare avanti". E' l'appello che il presidente dell'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili, Gabriele Buia, affida a una lettera aperta per la sicurezza di lavoratori e imprese di un settore che coinvolge 2 milioni di lavoratori. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.