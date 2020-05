Coronavirus, ai domiciliari boss carceriere del piccolo Di Matteo

C'è anche Franco Cataldo, 85 anni, condannato all'ergastolo per concorso nel sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, tra gli oltre 300 mafiosi scarcerati in questi ultimi giorni. Al detenuto, che stava scontando la pena nel carcere di Opera, sono stati concessi i domiciliari per il coronavirus. Cataldo era stato arrestato dopo la scoperta del bunker sotterraneo dove era stato strangolato e sciolto nell'acido il figlio del pentito Santino Di Matteo.