Coronavirus, Agenas: in 9 Regioni terapie intensive oltre soglia allerta

LaPresse

Sono 9 le Regioni che superano la soglia d'allerta del 30% per i posti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid. Si tratta di Lombardia (38%), Veneto (37%), Friuli Venezia Giulia (35%), Puglia (33%), Lazio (32%), Emilia Romagna (31%), Piemonte (31%) e le Province autonome di Bolzano (35%) e Trento (50%). Lo mostrano i dati, relativi al 6 gennaio, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.