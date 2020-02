Coronavirus, a Vo' Euganeo (Padova) varchi di controllo attivi dalle 7

Entreranno in funzione dalle 7 di mattina i varchi di controllo, in entrata e in uscita, a Vo' Euganeo, paese epicentro della diffusione del coronavirus in Veneto. Si tratta di una delle misure di contenimento del rischio di contagio decisa venerdì sera con decreto del governo. Saranno otto i varchi attivati nelle strade di accesso al paese, controllati da personale dell'esercito e delle forze dell'ordine.