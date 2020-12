Coronavirus, a rischio la riapertura degli impianti di sci il 7 gennaio

In ogni caso, il Cts ricorda che è ancora necessaria la "massima cautela" e che per ogni decisione che verrà presa sarà fondamentale l'analisi degli indici epidemiologici. Una nuova riunione è prevista per la settimana prossima.

I gestori degli impianti: "Subito al lavoro" - "Le osservazioni predisposte dal Comitato tecnico scientifico sul protocollo approvato dalla conferenza delle Regioni ci sembrano applicabili per una possibile apertura degli impianti il 7 gennaio". E' quanto afferma Andrea Formento, presidente nazionale di Federfuni Italia. "Noi - prosegue Formento - fin da domani mattina lavoreremo con i nostri tecnici per mettere in pratica quanto richiesto. Finalmente abbiamo avuto una risposta che ci consente di poter programmare la nostra attività. Ringraziamo il Governo, il Parlamento, la Conferenza delle Regioni ed il Cts - conclude il presidente di Federfuni - per aver dato una risposta alle nostre aspettative".