Coronavirus, a Messina due focolai in una clinica e una casa riposo

E' allarme a Messina dove sono almeno due i focolai con un numero consistente di pazienti positivi al coronavirus: l'Ircss "Bonino Pulejo" per Neurolesi, dove fino ad ora sono stati individuati una trentina di casi, e una casa di riposo. L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza presiederà una riunione con tutti i manager delle aziende sanitarie del Messinese, dove si registra uno dei picchi più alti di casi in tutta la Sicilia. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui