Coronavirus, 60 morti all'Rsa di Mediglia: aperta un'inchiesta

E' stata avviata un'inchiesta per epidemia colposa e omicidio colposo anche sulla casa di riposo di Mediglia (Milano), la prima in cui è stato segnalato un aumento impressionante di morti tra gli anziani (oltre 60 in tutto) e sulla gestione degli ospiti in piena emergenza coronavirus. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Milano dopo le denunce di alcuni familiari e trasmesso ai pm di Lodi, competenti sulla zona.