Coronavirus, 320 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: cresce ancora il Lazio

Sono 320 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in diminuzione rispetto ai 479 di domenica, mentre i decessi sono 4. Ancora alti i i casi nel Lazio, +51, dato che per il secondo giorno consecutivo è superiore a quello della Lombardia (+43) e dell'Emilia-Romagna (+41). In Lombardia tre province (Cremona, Lecco e Sondrio) fanno registrare zero contagi.