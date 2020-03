Coronavirus, 300 i bambini malati: nessuna vittima

Ad oggi in Italia ci sono 300 bambini malati di coronavirus ma "non ci sono vittime né casi gravi". Lo ha detto il presidente della Società italiana pediatria, Alberto Villani, in conferenza stampa alla Protezione Civile. "Questo - ha aggiunto - deve rasserenare genitori e nonni, devono sapere che il Covid-19 non è un problema pediatrico, quando ci sono sintomi va interpellato il pediatra e con lui stabilire il da farsi". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui