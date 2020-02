Coronavirus, 259 casi in Lombardia: contagiata anche bimba 4 anni

E' arrivato a 259 il numero di contagiati dal coronavirus in Lombardia. "Per la prima volta sono coinvolti anche minori", ha spiegato il presidente della Regione, Attilio Fontana, sottolineando tuttavia come in questi casi l'infezione sia "più leggera". Fontana ha anche confermato il contagio di una bimba di 4 anni di Castiglione d'Adda, comune del Lodigiano che si trova nella zona rossa. Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui