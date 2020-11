Coronavirus, 22.930 nuovi casi e altri 630 decessi: superate le 50mila vittime | Per la prima volta da agosto calano gli attualmente positivi

Covid a Bolzano, lunghe code per lo screening di massa Ansa 1 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 15 di 15 Ansa 10 di 15 Ansa 11 di 15 Ansa 12 di 15 Ansa 13 di 15 Ansa 14 di 15 Ansa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci E' enorme l'afflusso dei bolzanini per lo screening di massa. In molte parti della città davanti ai presidi, in quasi tutti i casi i tradizionali seggi elettorali, si sono formate lunghe code. Fino a domenica gli altoatesini sono invitati a sottoporsi a titolo volontario e gratuito al tampone rapido. A Bolzano, secondo le vie e il numero civico, sono state assegnate delle 'finestre temporali', per partecipare.

Sono 22.930 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Lo rileva il ministero della Salute, secondo cui sono 630 i morti (in tutto le vittime sono oltre 50mila). I tamponi sono stati 148.945, rispetto ai 188.747 di domenica. In calo gli ingressi in terapia intensiva: 9 su 418 ricoveri. Sono 31.395 i dimessi. In decrescita gli attualmente positivi: -9.098, è la prima volta da agosto. In rialzo il tasso di positività al 15,4% (+0,4%).