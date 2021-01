Coronavirus, 19.978 nuovi casi su 172.119 tamponi e altri 483 morti

Italo Salvadori ha 72 anni, Antonia Guidolin, 74. Sono marito e moglie. Entrambi sono ricoverati per coronavirus all'ospedale di Cittadella, in provincia di Padova. Lei in Malattie infettive, lui in Terapia Semintensiva. Quando le sue condizioni sono migliorate la donna ha chiesto subito del marito una operatrice socio-sanitaria l’ha accompagnata sulla carrozzina nel reparto dove era ricoverato il consorte. L'abbraccio e il bacio sulla mascherina dell'ossigenazione sono stati immortalati in alcuni scatti condivisi sui social. Un messaggio di speranza e di amore per tutte le coppie e le famiglie separate dal virus.