Coronavirus: 12.715 nuovi casi con 298mila tamponi e altri 421 morti | Calano i ricoveri in terapia intensiva

In calo i posti occupati in terapia intensiva A livello regionale, le regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.832), Campania (1.366), Emilia-Romagna (1.314) e Lazio (1.138). In calo i letti di terapia intensiva occupati dai pazienti Covid: sono in totale 2.218, 52 in meno rispetto a ieri. I nuovi ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 132. Il totale dei ricoverati e' di 22.316 pazienti, 351 in meno rispetto a ieri.