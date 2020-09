Coronavirus: 1.638 i nuovi contagiati | Aumentano le vittime: 24, il dato più alto da luglio

Leggi anche > I dati dell'epidemia in Italia: la mappa

Sono due le Regione senza casi: Valle dʼAosta e Abruzzo. Da registrare l'impennata dei decessi: un dato così alto non si registrava, infatti, dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. In Lombarda il maggior aumento dei morti (+9). Altri sette pazienti sono entrati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: il totale sale così a 215. Calano invece i ricoverati con sintomi: sono 2.380 (-7 rispetto a venerdì). Sono poi 40.566 le persone in isolamento domiciliare (+704).

Diminuiscono i nuovi contagi Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.638 nuovi casi. Venerdì l'incremento aveva subito un'impennata registrando un +1907. Il totale dei casi di contagi dall'inizio dell'epidemia segna così quota 296.569.