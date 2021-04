Corona torna ai domiciliari, l’avvocato: “Adesso è arrabbiato come una bestia”

"Fabrizio è tornato a casa perché non doveva rimanere in carcere", l'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, parla a "Pomeriggio Cinque" dopo il ritorno dell'ex paparazzo ai domiciliari. "Fabrizio è arrabbiato come una bestia - fa sapere il legale che aggiunge - quello che è successo in questi 35 giorni è difficile da digerire. L'hanno portato via di notte in otto come se fosse un narcotrafficante o un terrorista".

Chiesa spiega le ragioni della sospensione del provvedimento esecutivo che prevedeva che Corona dovesse scontare la sua pena in carcere. "Mi sono arrabbiato perché sapevo che Fabrizio stava subendo una grande ingiustizia, il magistrato che ha scritto quel provvedimento ha clamorosamente sbagliato", conclude l'avvocato.