Corinaldo, la testimonianza di un padre: “Mio figlio mi ha chiamato: "Corri, vieni a prendermi"”

“Mio figlio mi ha chiamato, mi ha detto "Corri, vieni e prendermi". Ho subito pensato a una rissa”: così il papà di uno dei tanti ragazzi che affollavano la Lanterna Azzurra, la discoteca di Corinaldo (An), dove sono morte sei persone.



I giovani, tutti di età compresa tra i 14 e i 16 anni, erano lì per assistere al concerto del trapper Sfera Ebbasta. Fuori dal locale, in diretta con "Mattino Cinque", il genitore parla di quello che ha visto al suo arrivo.



Insieme a lui una mamma che mostra la t-shirt indossata dal figlio nella notte tra venerdì e sabato: “Sembra quella di uno che ha lottato, invece era solo andato a un concerto”, dice la donna che poi precisa: “Mio figlio è stato calpestato dalla calca, ma per fortuna ha evitato il peggio”.