Coprifuoco, Pregliasco: "Più di una settimana per vederne gli effetti"

Primo giorno di coprifuoco in Lombardia, ma per il virologo Fabrizio Pregliasco la misura sembra essere ancora troppo debole per arginare la crescita dei contagi da coronavirus: "Gli effetti di questo titpo di restrizione non si vedranno oggi o domani, ma almeno tra una settimana o anche di più", spiega a "Mattino Cinque".

Per Pregliasco: "Il coprifuoco è un primo messaggio, una "sterzatura", verso ulteriori giri di vite e quindi verso altri tipi di restrizioni, ma dobbiamo partire dal presupposto che ogni contatto umano che abbiamo è a rischio, è brutale da dire ma è così".