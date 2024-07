Il Partito democratico ha designato il deputato Enrico Borghi come nuovo componente del Copasir al posto di Lorenzo Guerini, dimessosi dopo essere diventato ministro della Difesa. Il Comitato per la sicurezza della Repubblica ritrova dunque di nuovo tutti i suoi componenti (cinque deputati e cinque senatori) e procederà alla nomina del nuovo presidente in sostituzione dello stesso Guerini. La guida della commissione bicamerale spetta all'opposizione.