Un uomo di 63 anni è morto schiacciato dal trattore che guidava mentre era a lavoro nelle campagne di Conversano, in provincia di Bari. Il mezzo agricolo, per cause da accertare, si sarebbe ribaltato schiacciando l'uomo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per la vittima i tentativi di soccorso sono stati inutili. È servito l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo del 63enne. Sull'accaduto indagano i carabinieri.