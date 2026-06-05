Contromano sulla Napoli-Salerno: suora bloccata da due poliziotti

Mercoledì, sull'autostrada Napoli-Salerno, un'utilitaria guidata da una suora ha imboccato la corsia che porta a Napoli contromano. La vettura è stata notata da un'auto civetta della polizia che transitava sulla corsia opposta, a bordo della quale viaggiavano il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongiovì, e bloccata.
I due poliziotti si sono subito adoperati con sirena e lampeggiante per mettere in allerta le vetture che si stavano per trovare di fronte la Panda. Dopo alcuni tentativi, l'utilitaria è stata fermata dai due agenti: all'interno la suora in stato confusionale che stava ascoltando il rosario alla radio. I due poliziotti hanno subito chiamati i soccorsi, a cui è stata affidata la religiosa.