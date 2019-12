Contro gli stalker la cura funziona: il 95% dei molestatori non ci ricasca

Un progetto ad hoc "rivolto all’autore dei comportamenti vessatori, finalizzato alla presa di coscienza del disvalore sociale della condotta messa in atto". Lo spiega cosi al quotidiano "Il giorno" il questore di Milano Sergio Bracco. È il Protocollo Zeus, un accordo firmato dalla Questura e dal Cipm (Centro italiano per la promozione della mediazione) rivolto ai molestatori seriali per impedire che ripetano i loro comportamenti vessatori. E i risultati sono stati fino a oggi ottimi: solo il 5% di recidive