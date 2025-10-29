Contestazioni a Fiano, il ministro Bernini lo invita nuovamente a Ca' Foscari

Fiano ha poi rivelato che "alle 19 i portoni dell'università hanno chiuso e alcuni ragazzi dal fondo dell'aula, proprio alla fine, mi hanno fatto il gesto della P38. E questo ci riporta ad anni bui, agli anni di piombo, non so davvero se sappiano che cosa significhi quel gesto ma chiude il cerchio". Tra le voci che si sono levate per l'esponente dem anche quella di Liliana Segre, che ha aperto l'ufficio di Presidenza della Commissione Antidiscriminazione inviando un 'materno saluto" a Fiano.