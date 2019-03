Conte: "Nessuna reazione emotiva può giustificare il femminicidio"

"Dobbiamo chiarire con forza che nessuna reazione emotiva, nessun sentimento può giustificare o attenuare la gravità di un femminicidio". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in merito alle recenti sentenze che hanno ridotto la pena per due uomini che hanno ucciso le rispettive compagne. Secondo Conte, per capire una sentenza servono competenza tecniche, tuttavia c'è un "aspetto di portata culturale" su cui "la politica deve intervenire".