Consulta: omicidi in famiglia, via divieto assoluto di diminuire pena

La Consulta ha stabilito che, nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente, il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche.

La sentenza n. 197 ha dichiarato dichiarato incostituzionale l'ultimo comma dell'art. 577 del codice penale, introdotto dal Codice rosso.