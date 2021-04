Uccise il padre per difendere la madre: Alex Pompa rinviato a giudizio | Rischia 20 anni di carcere 

Ansa

La storia di Alex aveva fatto parecchio rumore nella primavera del 2020. In piena pandemia, la notizia di questo ragazzo di Collegno, in provincia Torino, che, appena 18enne, per difendere la madre dai continui soprusi, uccise il padre violento, coinvolse anche l'allora ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina che chiamò il ragazzo alla vigilia della maturità per gli auguri di rito. Alex Pompa è stato rinviato a giudizio per l'omicidio del padre e non potrà avvalersi del rito abbreviato. Rischia 20 anni di carcere.