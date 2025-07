Consulta: anche la madre "intenzionale" ha diritto al congedo di paternità nelle coppie di donne

L'articolo 27-bis del d.lgs. 151/2001 prevedeva il congedo obbligatorio di 10 giorni per il "padre", senza menzionare esplicitamente altri modelli familiari. Questo ha comportato un'esclusione sistematica della madre intenzionale, anche nei casi in cui risultava ufficialmente registrata come genitore. La Corte d'appello di Brescia ha ritenuto la norma discriminatoria e in contrasto con il principio di pari dignità tra i genitori. La Consulta ha condiviso questa impostazione, ritenendo che l'esclusione sia inaccettabile in un ordinamento che si basa sull'uguaglianza e sulla protezione dei minori.